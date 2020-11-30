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  • Zeynep Demirel saç rengine karar veremiyor! Bu kez de 'mavi' oldu
30 Kasım 2020 Pazartesi 10:20 | Son Güncelleme:

Zeynep Demirel saç rengine karar veremiyor! Bu kez de 'mavi' oldu

Zeynep Demirel saç rengine karar veremiyor! Bu kez de 'mavi' oldu

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, yaptığı imaj değişiklikleriyle gündemden düşmüyor. Siyah, bakır, sarı derken pek çok saç rengi deneyen Demirel, saçlarını bu kez de maviye boyattı.

2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen, 2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz haftalarda siyah saçını bakır rengine, ardından sarıya boyatmıştı.

İmajında sık sık değişiklik yapan 31 yaşındaki Demirel, saçlarını bu kez maviye boyattı. Zeynep Sever Demirel, yeni tarzını ilk kez sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Demirel'in "Yaptım, oldu. Beğendim. Makyaj yapmaya üşendim. Bu ışıkta böyle, filtre de eklemedim. Bir süre maviyim. Teşekkürler, iyi akşamlar" notuyla yayınladığı gönderi takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

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