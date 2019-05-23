Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel'in hikayesini beyazperdeye taşıyor

Posta'nın haberine göre, Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, 'Krampon' adlı bir filmin yapımcılığını üstlendi. Zeynep Demirel futbolu konu alan filmiyle ilgili soruları cevapladı.

İlk filminiz 'Krampon'un konusu nedir?

Bir futbolcunun maddi yetersizlikten zirveye çıkışının hikayesi. Eşimin hayatı da bana ilham verdi. Volkan bana bir gün 'Babam futbolcu olmamı istemiyordu.

'FİLMİ ÇEKMEYE O GÜN KARAR VERDİM'

Maddi durumumuz iyi değildi. Kardeşimle bir topumuz yoktu. Çorapları iç içe geçirip top yapıyor, onunla oynuyorduk' demişti. O kadar etkilendim ki filmi çekmeye o gün karar verdim.

Eşiniz Volkan Demirel dışında ilham aldığınız futbolcular var mı?

Ronaldo, Selçuk ve Egemen'in de hikayesinden esinlendim. Onların yaşam mücadelesi Volkan ile örtüşüyor.

Volkan Demirel filmde oynayacak mı?

İkna edebilirsem filmin bir yerinde belki görünebilir. Eşimden maddi anlamda beklentim yok. Çevresinden destek alıyorum. Milli Takım'dan da birileri olsun isteriz.

Filmde kimler oynayacak?

Yönetmenimiz Ahmet Katıksız olacak. 4 star oyuncu üzerinde düşünüyoruz, ama şimdiden söylemeyeyim. Bu bir gişe filmi, belgesel değil. Çekimler yıl sonunda başlayacak.

Futbolun kurallarını biliyor musunuz?

Eş durumundan dolayı hepsini yıllar içinde öğrendim. Ofsayt, korner, diğer tüm kuralları biliyorum.