Zeynep Demirel eridi! Sırrını böyle anlattı

Fenerbahçeli Volkan Demirel’in eşi, 2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel iki çocuk annesi olmasına rağmen incecik. 56 kilo olan Zeynep Sever Demirel, kendine ait olan YouTube kanalında ilginç açıklamalar yaptı. Hayatı boyunca kilolarla nasıl savaştığını anlattı, zayıflamak isteyenlere tüyolar verdi.

“Benim için bir zamanlar dış görünüş her şeydi. Gençken mankenlik ajansları yüzünden komplekse girmiştim. Bana ‘Bacakların kalın, basenlerin var, popon büyük, hatların fazla yuvarlak. Bu halinle podyumda iş bulamazsın’ diyorlardı. Üzerimde büyük baskı vardı. Ama o dönem zayıflayamamıştım” dedi.

'ZAYIFLADIN, ÇİRKİNLEŞTİN'

Zeynep Sever Demirel sözlerine şöyle devam etti:Vegan beslendiğim bir dönemde köpeğimiz öldü. Üzüntüden hormonal değişim başladı. Hızlı kilo verdim. Hiç spor yapmıyordum. Dünyada spor yapmaktan benim kadar nefret eden başka biri var mıdır, bilmiyorum. Karantinada kendimi spora adadım.



İki ayda inanılmaz bir disiplin oturttum. Resmen salgın öncesi ve sonrası iki farklı Zeynep var artık. Her gün 1.5 saat spor yapıyorum. Şimdi de bazıları ‘Ne kadar zayıfladın, eski halin daha iyiydi, çirkinleştin’ diyor. Aynaya bakmadan yorum yapıyorlar. Birbirimizi aşağı çekmekten vazgeçelim.”

ZAYIFLAMAK İSTEYENLERE 8 TAVSİYE

1. Kilo vereceğinize kendinizi şartlandırıp inandırın.



2. Sizi motive edebilecek Instagram hesaplarını takip edin. Spor videolarını izleyin.

3. Başkalarını kıskanarak zayıflamaya çalışmayın, negatif enerji nedeniyle başaramazsınız.

4. Saat 18.00’den sonra bir şey yemeyin. Geç kahvaltı ve akşamüstü olmak üzere 2 öğün yeter.

5. Her zaman sebze ağırlıklı beslenin. Paketli gıda tüketmeyin.

6. Gofret ve cips gibi abur cuburları en aza indirin.

7. Günde 2-3 litre su içmeye özen gösterin.

8. Şok diyetlerden ve haplardan uzak durun. Zamanında yaptığım aptallıkları yapmayın. (Posta)