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  • Zeynep Çamcı'nın esprili Rihanna paylaşımı sosyal medyayı salladı
14 Ekim 2020 Çarşamba 14:03 | Son Güncelleme:

Zeynep Çamcı'nın esprili Rihanna paylaşımı sosyal medyayı salladı

Zeynep Çamcı'nın esprili Rihanna paylaşımı sosyal medyayı salladı

Oyuncu Zeynep Çamcı, sosyal medyada esprili bir Rihanna paylaşımında bulundu. Önlüklü çocukluk fotoğrafını Rihanna'nın photoshoplu karesiyle paylaşan Çamcı, takipçilerini güldürdü.

Uzaktan eğitimle ilgili esprili paylaşımlarda kullanılan önlüklü Rihanna fotoğrafını alan Zeynep Çamcı, bir de güldüren bir mesaj yazarak sosyal medyada paylaştı.

Güzel oyuncu, kendisinin ilkokul yıllarında çekilen bir pozunu da ekleyip " Örtmenim böğün canlı ders var mi?” diye paylaşılan Rihanna’lı fotoğrafın önlüğü benim önlük. Biri bi’ gece önceden ütülenmiş önlüğümü alıp Rihanna’ya giydirivermiş, kuzenim fark etmiş. Benim anam Rihanna giysin diye ütülemedi o önlüğü, canım anam. Çok güzel olmuş" mesajıyla birlikte paylaştı.

Zeynep Çamcı'nın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve 'Çok güldüm', 'Yalnız Rihanna'nın önlüğü daha ütülü gibi' çok sayıda yorum geldi. Çamcı'yı bu esprili paylaşımı yapmaya yönelten ise Rihanna fotoğrafı ile yapılan ve internette kullanılan bu foto montaj oldu. Rihanna'nın yüzünün eklendiği fotoğraftaki öğrenci Çamcı'nın ilkokul önlüğünü giyip aynı yakayı takıyor. Okulun arması da aynı.

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