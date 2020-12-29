Zeynep Bastık'tan sevgilisi Tolga Akış hakkında itiraf! Duyan inanamadı

Söylediği cover parçaları YouTube'dan paylaşarak zamanla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Zeynep Bastık, özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zeynep Bastık, nişanlısı Tolga Akış'ın kendisine ilişkilerinin birinci haftasından evlilik teklifi ettiğini açıkladı.



Pandeminin bitmesinin ardından düğün yapmayı düşündüklerini belirten Zeynep Bastık, evlilik teklifinin detaylarını anlattı. Bastık, 'Amalfi’de bir restorandaydık. Sevgililiğimizin birinci haftasıydı. Hem şaşkın hem de mutlu olduğumun kanıtı bu surat' ifadelerini kullandı.

ZEYNEP BASTIK'IN NİŞANLISI TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış, İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor.

ZEYNEP BASTIK'IN NİŞANLISI TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış, İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor.