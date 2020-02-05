Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,986
  • 6,6015
  • 298.669
  • 123453
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ın düğün detayları belli oldu

Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ın düğün detayları belli oldu

Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ın düğün detayları belli oldu

Uzun süredir aşk yaşayan Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ın düğün detayları belli oldu. Haziran’da nikah masasına oturacak olan çiftin, İstanbul yakınlarındaki bir çiftlikte mütevazı bir törenle dünyaevine gireceği öğrenildi.

Son dönemde yıldızı parlayan Zeynep Bastık, mütevazı yanını özel hayatında da konuşturdu. Tüm yaz boyunca konserden konsere koşan ve geçtiğimiz aylarda yer aldığı reklam filmiyle 2 milyon lirayı cebine koyan ünlü şarkıcı, servetlik kazancına rağmen şaşaalı bir düğünden kaçındı.

İSTANBUL'DA BİR ÇİFTLİKTE EVLENECEK

Nişanlısı Tolga Akış ile Haziran'da evleneceğini açıklayan 26 yaşındaki popçunun lüks bir otel yerine İstanbul yakınlarındaki bir çiftlikte dünyaevine gireceği öğrenildi. Bastık, ailesiyle yakın dostlarının katılacağı sade düğün töreniyle bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek.


Zeynep Bastık'ın düğün detayları belli oldu
Bensu Soral'ın heykeli sosyal medyayı salladı
Evlilik yolunda ilk adım
Bebek odası için kesenin ağzını açtılar!
Leyla Tanlar aşk sarhoşu!
<p>365 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı blok

Çamlıca Kulesi’nde İnşaat Çalışmalarında Sona Gelindi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İnsan kemikleri ile tarih yazıyorlar

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları