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  3. Zeynep Bastık: Tüm geliri Emine Bulut'un kızına bağışlayacağım

Zeynep Bastık: Tüm geliri Emine Bulut'un kızına bağışlayacağım

Zeynep Bastık: Tüm geliri Emine Bulut'un kızına bağışlayacağım

Genç şarkıcı Zeynep Bastık Çeşme'deki vereceği konserinin tüm gelirini, eşi tarafından kızının gözü önünde vahşice katledilen Emine Bulut'un kızının eğitimi ve psikolojik desteği için bağışlayacağını açıkladı.

Zeynep Bastık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "28 Ağustos Çarşamba günü Çeşme Amfi Tiyatrodaki konserimin tüm gelirini Emine’nin kızının eğitimi ve psikolojik desteği için ilgililere bağışlayacağım." dedi. Bastık'ın bu hareketi hayranları tarafından takdir topladı.

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