Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7276
  • 6,291
  • 279.38
  • 100079
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Zeynep Bastık şoke etti! Sahne fiyatını 15 kat artırdı

Zeynep Bastık şoke etti! Sahne fiyatını 15 kat artırdı

Zeynep Bastık şoke etti! Sahne fiyatını 15 kat artırdı

Son zamanlarda sahnelerin aranan yüzlerinden biri olan şarkıcı Zeynep Bastık'ın, sahne fiyatını 10 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkardığı iddia edildi.

Yol ve Gül Beyaz Gül şarkılarıyla bir anda milyonlarca dinlenmeye ulaşan Zeynep Bastık hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Önümüzdeki günlerde ilk defa Harbiye'de konser verecek olan Bastık'ın konser ücreti hakkında çıkan haber, duyanları şaşırttı.

15 KAT ARTIRDI

2. Sayfa'nın haberine göre 26 yaşındaki şarkıcı, daha önce sahneye çıktığı kulüplerden 10 bin lira alıyordu ama nişanlısı menajerliğini yapmaya başlayınca fiyatını artırdı. Bastık, yılbaşı gecesi sahne almak için bir mekandan 150 bin lira istedi.

Öte yandan Zeynep Bastık, 2017’de aşk yaşamaya başladığı Tolga Akış ile Ekim 2018’de nişanlanmıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Düğünümde 5 milyon TL'lik takı takıldı'
Mucize Doktor'a bir transfer daha
Sahne fiyatını 15 kat artırdı!
Ali Sunal: Yeniden doğdum
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı sessiz sedasız evlendi!
<p>Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay´ın cenazesi, memlek

Neslican Tay Son Yolculuğuna Uğurlandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İnanmakta güçlük çekeceğiniz yaşanmış en garip olaylar

Uyurken yanınıza limon koymanın yararını bir bilseniz...