'300 bin istemedik, teklif ettiler'

Son yılların çıkış yapan şarkıcılarından olan Zeynep Bastık, konserleri için istediği ücretle şaşırttı. Daha önce çıktığı gece kulüplerinde aldığı 10 bin TL’yi 15 katına çıkan ve 150 bin TL isteyen Bastık, yılbaşı sahnesi için de 300 bin TL talep etti. Menajerliği nişanlısı tarafından yapılan 26 yaşındaki Bastık, hakkında çıkan sahne ücreti haberlerinin gerçek olmadığını savundu. Konseri yapacak olan menajerlik şirketinin ‘Bizden 300 bin TL istedi’ yönündeki iddiaya değinen popçu, “Bize yapılan teklifin üstüne geçen diyaloğun aslı şu: “Bize böyle teklif yapan biri oldu. Karar veremedik.” Konserlerimizi kendimiz yapıyoruz. Dolayısıyla ne kazandığımız bize bağlı. Anlıyorum ki eskimiş piyasa düzeni içerisinde kendi müziğimizi üretmemiz, kendi yapımcılığımızı yapmamız birilerini kızdırıyor” dedi.