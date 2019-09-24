Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7201
  • 6,2931
  • 280.525
  • 100021
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. '300 bin istemedik, teklif ettiler'

'300 bin istemedik, teklif ettiler'

'300 bin istemedik, teklif ettiler'

Youtube’da seslendirdiği şarkılarla ünlenen Zeynep Bastık, sahne ücretini 15 katına çıkardığı yönündeki iddialara cevap verdi: O parayı şirket bize sundu.

Son yılların çıkış yapan şarkıcılarından olan Zeynep Bastık, konserleri için istediği ücretle şaşırttı. Daha önce çıktığı gece kulüplerinde aldığı 10 bin TL’yi 15 katına çıkan ve 150 bin TL isteyen Bastık, yılbaşı sahnesi için de 300 bin TL talep etti. Menajerliği nişanlısı tarafından yapılan 26 yaşındaki Bastık, hakkında çıkan sahne ücreti haberlerinin gerçek olmadığını savundu. Konseri yapacak olan menajerlik şirketinin ‘Bizden 300 bin TL istedi’ yönündeki iddiaya değinen popçu, “Bize yapılan teklifin üstüne geçen diyaloğun aslı şu: “Bize böyle teklif yapan biri oldu. Karar veremedik.” Konserlerimizi kendimiz yapıyoruz. Dolayısıyla ne kazandığımız bize bağlı. Anlıyorum ki eskimiş piyasa düzeni içerisinde kendi müziğimizi üretmemiz, kendi yapımcılığımızı yapmamız birilerini kızdırıyor” dedi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Engin Günaydın için kampanya başlatıldı
Firuze dizisine sürpriz ikili
Akın Akınözü: Bir kez daha şükürler olsun
Tülin Şahin hamilelikte kaç kilo aldı?
'Düğünümde 5 milyon TL'lik takı takıldı'

Telefon Tutkunu Miniğin Uykuyla Mücadelesi Güldürdü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cezeri’nin 20 yıl sonrasında ne var? Uçan arabalar için müthiş çözüm!

Edirne'de Bizans dönemine ait su dağıtım şebekesi bulundu