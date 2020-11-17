Zeynep Bastık kimdir, kaç yaşında, nereli? Zeynep Bastık'ın nişanlısı Tolga Akış kim?

Magazin gündeminde ismiyle sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık, ayın en çok dinlenen şarkıcısı oldu. Şarkılarıyla büyük beğeni toplayıp ünlü olan Zeynep Bastık, nişanlısı Tolga Akış ile dünya evine girmeye hazırlanıyor. Söz konusu internet üzerinden araştırılan "Zeynep Bastık kimdir, kaç yaşında nereli? Nişanlısı Tolga Akış kimdir düğünleri ne zaman?" gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.



Zeynep Bastık, nişanlısı Tolga Akış’la evlilik hazırlığında. Müzik dünyasının en çok kazanan isimlerinden olan popçu, İstanbul yakınlarındaki bir çiftlikte mütevazı bir törenle nikah masasına oturacak.

Son dönemde yıldızı parlayan Zeynep Bastık, mütevazı yanını özel hayatında da konuşturdu. Tüm yaz boyunca konserden konsere koşan ve geçtiğimiz aylarda yer aldığı reklam filmiyle 2 milyon lirayı cebine koyan ünlü şarkıcı, servetlik kazancına rağmen şaşaalı bir düğünden kaçındı.

Nişanlısı Tolga Akış ile Haziran'da evleneceğini açıklayan 26 yaşındaki popçunun lüks bir otel yerine İstanbul yakınlarındaki bir çiftlikte dünyaevine gireceği öğrenildi. Bastık, ailesiyle yakın dostlarının katılacağı sade düğün töreniyle bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek.

ZEYNEP BASTIK'IN NİŞANLISI TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış, İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor.

Bir süredir şarkıcı ve oyuncu Zeynep Bastık ile birlikte olan Tolga Akış’ın düğün hazırlığında olduğu biliniyor. ynı zamanda nişanlısının menajerliğini yapan Tolga Akış, Zeynep Bastık'ı konserlerinde de yalnız bırakmıyor.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

8 Temmuz 1991 İstanbul doğumlu Zeynep Bastık, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlamıştır. Bir dönem Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini de yapan Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç'ın Lüzumsuz Savaş adlı şarkısına birlikte düet yapmış ve geniş kitlelerce tanınmıştır. Zeynep Bastık, daha sonra kendi albümünden çıkış parçası olan Fırça şarkısı ile müzik dünyasına adım attı.

Adı Mutluluk ve Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizilerde yer alarak oyunculuk kariyerine de adım atmış olan Zeynep Bastık, Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde İrem karakterini canlandırmaktadır. Zeynep Bastık 1.65 metre boyunda, 53 kilo ve Yengeç burcudur.

Zeynep Bastık’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Yasak Elma (İrem) (TV Dizisi)

2016 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Rüya) (TV Dizisi)

2015 – Adı Mutluluk (Gonca Gül Duran) (TV Dizisi)