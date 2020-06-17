Zeynep Bastık fizy'nin mayıs şampiyonu

Mayıs ayının en çok dinlenen ismi 26 yaşındaki Zeynep Bastık olurken, özellikle klibiyle son haftalara damga vuran şarkısı “Her Mevsim Yazım” da en çok dinlenen parça oldu. Bastık’ı sırasıyla Bilal Sonses, Sura İskenderli ve Gazapizm izledi.

