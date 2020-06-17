17 Haziran 2020 Çarşamba 01:24 | Son Güncelleme:
Mayıs ayının en çok dinlenen ismi 26 yaşındaki Zeynep Bastık olurken, özellikle klibiyle son haftalara damga vuran şarkısı “Her Mevsim Yazım” da en çok dinlenen parça oldu. Bastık’ı sırasıyla Bilal Sonses, Sura İskenderli ve Gazapizm izledi.
Zeynep Bastık fizy'nin mayıs şampiyonu
Turkcell'in dijital müzik platformu fizy'de mayıs ayının şampiyonları belli oldu.
Mayıs ayının en çok dinlenen ismi 26 yaşındaki Zeynep Bastık olurken, özellikle klibiyle son haftalara damga vuran şarkısı “Her Mevsim Yazım” da en çok dinlenen parça oldu. Bastık’ı sırasıyla Bilal Sonses, Sura İskenderli ve Gazapizm izledi.