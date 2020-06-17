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  3. Zeynep Bastık fizy'nin mayıs şampiyonu
17 Haziran 2020 Çarşamba 01:24 | Son Güncelleme:

Zeynep Bastık fizy'nin mayıs şampiyonu

Zeynep Bastık fizy'nin mayıs şampiyonu

Turkcell'in dijital müzik platformu fizy'de mayıs ayının şampiyonları belli oldu.

Mayıs ayının en çok dinlenen ismi 26 yaşındaki Zeynep Bastık olurken, özellikle klibiyle son haftalara damga vuran şarkısı “Her Mevsim Yazım” da en çok dinlenen parça oldu. Bastık’ı sırasıyla Bilal Sonses, Sura İskenderli ve Gazapizm izledi.

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