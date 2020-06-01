Zeynep Alkan'dan aşk pozu

Zeynep Alkan, İtalya'da eğitim hayatını sürdürdükten sonra erasmus için Hollanda'ya taşındı. 22 yaşındaki Alkan, bir süredir aşk yaşadığı Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

"AŞK" NOTUYLA PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Zeynep Alkan, sevgilisi ile bu pozuna "Aşk" notunu düştü. Alkan'ın romantik paylaşımı kısa sürede 20 bine yakın beğeni aldı.