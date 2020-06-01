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  3. Zeynep Alkan'dan aşk pozu
01 Haziran 2020 Pazartesi 15:46 | Son Güncelleme:

Zeynep Alkan'dan aşk pozu

Zeynep Alkan'dan aşk pozu

Hamdi Alkan'ın 22 yaşındaki kızı Zeynep Alkan, bir süredir aşk yaşadığı Hollandalı Wesley Pabis ile sahilde çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Alkan, paylaşımına "Aşk" notunu düştü.

Zeynep Alkan, İtalya'da eğitim hayatını sürdürdükten sonra erasmus için Hollanda'ya taşındı. 22 yaşındaki Alkan, bir süredir aşk yaşadığı Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

"AŞK" NOTUYLA PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Zeynep Alkan, sevgilisi ile bu pozuna "Aşk" notunu düştü. Alkan'ın romantik paylaşımı kısa sürede 20 bine yakın beğeni aldı.


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