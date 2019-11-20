Zeynep Alkan kimdir, kaç yaşında? Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan hangi dizilerde oynadı?

Zeynep Alkan kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı aranıyor. Oyuncu ve Yönetmen Hamdi Alkan ile Oyuncu Canan Hoşgör’ün kızı Zeynep Alkan bugün Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa programına katıldı. Programı seyredenler Zeynep Alkan kimdir, kaç yaşında? sorusuna yanıt arıyor. İşte hayatı..

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Zeynep Alkan, ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör'ün kızı olarak 26 Mayıs 1998'de dünyaya geldi. Şu an 21 yaşında olan Zeynep alkan, çocuk yaşlarından itibaren ekranlarda çeşitli roller üstlenmiştir. Sıra dışı tarzıyla dikkat çeken Zeynel Alkan, sosyal medya videolarıyla milyonlara ulaşmaya da devam ediyor. Zeynep Alkan, babası Hamdi Alkan ile daha önce 3 dizi ve 1 sinema filminde birlikte çalışmıştır. Gençlik dizisi Hayat Bazen Tatlıdır’da okulun şımarık kızı Emoji yani Emel karakterini canlandırdı. Zeynep Alkan yine Hamdi Alkan'ın senaristliğini yaptığı Kırk Yalan filmi ile 20 Aralık'ta izleyici ile buluşacak.