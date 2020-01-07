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  3. Zerrin Tekindor'un lüks hayatı bitti!

Zerrin Tekindor'un lüks hayatı bitti!

Zerrin Tekindor'un lüks hayatı bitti!

Zengin kadın rolleriyle görmeye alışık olduğumuz Zerrin Tekindor, yeni dizisinde 'temizlikçi' oldu. Usta oyuncu, evlere temizliğe giderek parasını kazanan, gecekonduda yaşayan Aliye karakterine hayat verecek.

Şahin Tepesi, Aşkı Memnu, Kara Sevda, Kuzey Güney gibi dizilerde yer alan usta oyuncu Zerrin Tekindor, 'Zemheri' dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Ay Yapım’ın bu sezon merakla beklenen dizisi ‘Zemheri’nin kadrosunda yer alan oyuncu, bu kez seyirciyi şaşırtacak. Yönetmen koltuğunda ‘Aşk-ı Memnu’, ve ‘Kara Sevda’ gibi Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı Zemheri’de, Tekindor, canlandıracağı ‘Aliye’ karakteriyle seyirciyi etkileyecek.

'LÜKS HAYAT BİTTİ'

Son yıllarda canlandırdığı zengin kadın rollerinin aksine usta oyuncu, bu kez evlere temizliğe giderek parasını kazanan, gecekonduda yaşayan birini canlandıracak. Farklı bir rolle izleyici karşısına geçecek olan Tekindor’un filmden fotoğraf kareleri sosyal medyada büyük ses getirdi. Takipçiler 'Lüks hayat bitti, temizliğe başladı' şeklinde espriler yaptı. 


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