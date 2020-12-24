24 Aralık 2020 Perşembe 15:46 | Son Güncelleme:
Zerrin Tekindor'un kanguru beslediği görüntüler sosyal medyayı salladı!
Zerrin Tekindor'un kanguru beslerken çekildiği görüntüler sosyal medyayı salladı. Bir süredir Avustralya'da olan usta oyuncu, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Zerrin Tekindor'un kanguru beslediği anlara kısa sürede beğeni yağdı.
Sosyal medya hesabını özellikle son günlerde aktif olarak kullanan Zerrin Tekindor, bir süredir Avustralya’da tatil yapıyor.
Tatilden eğlenceli karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu önceki gün Sidney’de kanguru besledi.
Usta oyuncu, kanguruları elleriyle beslediği o anları da Instagram hesabından paylaştı.
Tekindor'un neşesini yansıtan bu kareler yaklaşık 80 bin beğeni aldı.