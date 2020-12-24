Zerrin Tekindor'un kanguru beslediği görüntüler sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya hesabını özellikle son günlerde aktif olarak kullanan Zerrin Tekindor, bir süredir Avustralya’da tatil yapıyor.

Tatilden eğlenceli karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu önceki gün Sidney’de kanguru besledi.

Usta oyuncu, kanguruları elleriyle beslediği o anları da Instagram hesabından paylaştı.

Tekindor'un neşesini yansıtan bu kareler yaklaşık 80 bin beğeni aldı.