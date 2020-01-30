Zerrin Özer ve Murat Akıncı boşandı! 36 saat süren evlilik resmi olarak bitti

Zerrin Özer, 3 yıl aşk yaşadığı Murat Akıncı ile 16 Haziran'da aile arasında düzenlenen bir törenle nikah masasına oturmuştu. Düğünün hemen ardından 2. Sayfa programına bağlanan birçok kadın, Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu, kendilerinden yüklü miktarlarda para aldığını iddia etmişti. İddiaların ardından hastanelik olan Özer, evliliğinden 36 saat sonra boşanma kararı almıştı.

BOŞANDILAR

Boşanma kararının ardından dava açan Zerrin Özer, 2. Sayfa programının haberine göre bugün Murat Akıncı'dan resmi olarak boşandı. Taraflar birbirinden maddi-manevi bir talepte bulunmadı.