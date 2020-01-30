Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9799
  • 6,5921
  • 300.585
  • 118866
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Zerrin Özer ve Murat Akıncı boşandı! 36 saat süren evlilik resmi olarak bitti

Zerrin Özer ve Murat Akıncı boşandı! 36 saat süren evlilik resmi olarak bitti

Zerrin Özer ve Murat Akıncı boşandı! 36 saat süren evlilik resmi olarak bitti

Şarkıcı Zerrin Özer, 3 yıl aşk yaşadığı Murat Akıncı ile nikah masasına oturduktan 36 saat sonra boşanma kararı almıştı. Evlilik, resmi olarak bugün sona erdi.

Zerrin Özer, 3 yıl aşk yaşadığı Murat Akıncı ile 16 Haziran'da aile arasında düzenlenen bir törenle nikah masasına oturmuştu. Düğünün hemen ardından 2. Sayfa programına bağlanan birçok kadın, Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu, kendilerinden yüklü miktarlarda para aldığını iddia etmişti. İddiaların ardından hastanelik olan Özer, evliliğinden 36 saat sonra boşanma kararı almıştı.

BOŞANDILAR

Boşanma kararının ardından dava açan Zerrin Özer, 2. Sayfa programının haberine göre bugün Murat Akıncı'dan resmi olarak boşandı. Taraflar birbirinden maddi-manevi bir talepte bulunmadı.


Sıla hamile mi? Hazer Amani konuştu
Atiye'nin Cansu'su ikinci sezon müjdesini patlattı!
Chloe'den estetik açıklaması
'Hem ciddi hem komik'
İsmail Küçükkaya eşinden boşandı!
<p>Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Gabar barınma alanında bulundukları değerlendirilen teröri

´Kapan-5 Gabar Operasyonu´ Başlatıldı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Seat Leon'un yeni tasarımı gün yüzüne çıktı

İstanbul’da isminde köy geçen kaç semt var? İşte şaşırtıcı tarihi bilgiler…