Zerrin Özer, Murat Akıncı'yla 36 saat süren evliliği hakkında ilk kez konuştu!

Keyfinin yerinde olduğunu söyleyen Zerrin Özer, biten evliliğiyle ilgili gazetecilerin "Ayrılıktan sonra nasıl oldunuz toparlayabildiniz mi?" sorusuna, "Zor günler yaşamadım bunlar sizin yorumunuz... Gayet iyiyim, şahaneyim” dedi.

AŞKA KAPILARINI KAPATTI MI?

Üst üste gelen sorular karşısında gerilen Özer, "Aşka kapınızı kapattınız mı?" diyen muhabire, "Bu konularla ilgili konuşmuyorum" cevabını verdi.