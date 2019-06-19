Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında? Zerrin Özer Murat Akıncı'dan boşanıyor mu?

Zerrin Özer ve Murat Akıncı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında? Magazin gündemin yer alan konu ile ilgili gözler Zerrin Özer’in açıklamasına çevrilmişti. Konu ile ilgili sevilen sanatçıdan ilk açıklama geldi. Açıklamaya, 16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığının görüldüğü belirtilerek başlandı.

ZERRİN ÖZER SON DAKİKA BOŞANIYOR MU?

Zerrin Özer'den pazar günü evlendiği Murat Akıncı ile ilgili ilk açıklama geldi...

Ünlü sanatçı haberler üzerine boşanma kararı aldığı söyledi.

Değerli basın mensupları;

16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, biraz önce bana boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır.

SAYGILARIMLA

KEMAL ASLAN

MURAT AKINCI KİMDİR?

Murat Akıncı 34 yaşındadır. Güvenlik işiyle uğraşan Murat Akıncı Zerrin Özer’le evlendikten sonra hakkında çıkan iddialarla magazin gündemine oturdu.

Bir TV kanalında canlı yayına telefon bağlantısı ile katılan Seda Hanım, Mahmut Atalay adıyla tanıştığı ve yaklaşık 1,5 sene boyunca flört ettiği Murat Akıncı'nın kendisini 400 bin lira dolandırdığını iddia etti. Bunu annesiyle birlikte yaptığını söyleyen Seda Hanım, yurtdışına öğrenci gönderen ve eğitim konularında destek veren bir kuruluşta çalıştığı sırada kendisiyle tanıştığını ve Akıncı'nın kardeşinin okul işleri için ofislerine geldiğini anlattı. Sonrasında aralarında bir yakınlaşma olduğunu ve kısa bir süre sonra kendisinden bin lira istediğini söyleyen Seda Hanım, aynı akşam borcunu ödediğini ve böylelikle kendisine güven verdiğini söyledi. Seda Hanım 16 Kasım 1984 doğumlu olduğunu söylediği Murat Akıncı'nın ilerleyen dönemlerde çirkin yüzünü gösterdiğini ve kendisini tehdit ettiğini hatta oğlunu öldürmekle korkuttuğunu söyledi. Mahkeme kayıtlarında bu bilgilerin hepsinin bulunduğunu söyleyen Seda Hanım, bu süre zarfında kendisinden tek kuruş bile alamadığını söylerken işinden olduğunu ve kendisini Mahmut Atalay olarak tanıtan Murat Akıncı'nın yalancı ve dolandırıcı olduğunu öne sürdü.

ZERRİN ÖZER KİMDİR?

Şarkıcı Özer, 4 Kasım 1957 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1970'li yılların önde gelen sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşidir. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Müziğe olan tutkusu Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığı ile başladı. Kendi çalışmasıyla 1975'te katıldığı TRT yarışmasında birinci olmasıyla da müziğe yoğunlaştı. İlk plağı olan Bizler ve Sizler - Yalvarırım adlı 45'liği 1976 yılında yayınlandı. Ardından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz ve dans müziği yaptı.

Zerrin Özer, 1979 yılında ilk sözü ve müziği Orhan Gencebaytaşıyan 'Gönül' ile büyük bir çıkış yaptı, 1980 yılının 45'liği seçilen ikinci ve son 45'liği "Gönül - Yaman Olurum" ile Altın Plak ödülünü almaya hak kazandı. 1980 yılında ilk albümü "Seni Seviyorum"u çıkardı, aynı yıl "Sevgiler" geldi. 1982 yılında, Paris'te, Eyfel Kulesi'nde, 'Binbir Gece' adı altında Türkiye'yi tanıtıcı konserler verdi. Bir yıl sonra Paris'teki Olympia'da bir resital için sahneye çıktı. 1981 yılında "Ve Zerrin Özer" albümüyle arabeske yöneldi. 1982'de "Gelecek Misin?", 1984'te "Mutluluklar Dilerim", 1985'te "Evcilik Oyunu" ve "Kırmızı" adlı albümleri çıktı. 1987 yılında son LP'si "Dayanamıyorum" adlı albümü çıktı. 1988 yılında "Dünya Tatlısı" albümüyle (ilk CD'si) yeniden pop müziğine dönüş yaptı.

Ünlü şarkıcı, 1990 yılında çıkan "İşte Ben" albümüyle en iyi albüm ödülünü kazandı. Aynı yıl müzisyen Alper Önal'la evlendiyse de ertesi yıl boşandı. 1991 yılında "Sevildiğini Bil" albümü çok sevildi. 92 yılında çıkan "Olay Olay" albümü pek ilgi görmedi ve bunun üzerine bir süre albüme ara verdi. 1996 yılında "Zerrin Özer" albümüyle müziğe dönen sanatçı, ertesi yıl "Zerrin Özer 97" albümünü çıkardı.

2000 yılında yaptığı "Bir Zerrin Özer Arşivi" best of albümüyle ikinci kez en iyi albüm ödülünü kazandı. 2001 yılında eski parçalardan oluşan "Ben" çıkardı. 2002 yılında yaptığı "Ölürüm Ben Sana" albümü beklediğini veremese de, 2005 yılında yaptığı "Ve Böyle Bir Şey" türkü-caz albümü büyük beğeni topladı. Bu albümü de Altın Plak'la ödüllendirildi.Sanatçı, Ajda Pekkan, Nilüfer, Sezen Aksu ve Nükhet Duru ile birlikte Türk Pop Müziği'nin beş divasından biri olarak anılmaktadır. 2006 yılında Levent Süren ile evlendi.