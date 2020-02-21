Zerrin Özer geçen ay boşandığı Murat Akıncı'yı affetti! Yeniden görüşüyorlar

Şarkıcı Zerrin Özer, geçen yıl Haziran ayında Murat Akıncı ile dünyaevine girmişti. Evlendiği kişinin dolandırıcı olduğuna dair peş peşe gelen açıklamalara kayıtsız kalamayan sanatçı, nikahtan sadece 36 saat sonra boşanma kararı almıştı.Başına gelenlerden dolayı hastanelik olan Zerrin Özer, kendisine zor günler yaşatan Murat Akıncı ile geçtiğimiz hafta resmen boşandı.Ancak 62 yaşındaki şarkıcı, son kararı ile herkesi şaşkına çevirdi.

"MURAT'LA GÖRÜŞÜYORUZ"

Önceki akşam Uçankuş muhabirine özel hayatından bahseden Zerrin Özer, "Murat benim için çok kıymetli. Karşılıklı sevgi devam ediyor. Ara sıra görüşüyoruz, ara sıra telefonda konuşuyoruz. Çok büyük olaylar yaşandı. Ama ben onların ciddiyetine asla inanmadım. Ben şu an size 'Murat'la görüşmüyoruz' dersem ve bizi görürseniz, bu ilişkiye ve kendime saygısızlık etmiş olurum. 'Saygı duymadığın bir insanla neden görüşüyorsun?' olur." ifadelerini kullandı.