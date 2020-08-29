Zengo Netlix'e geldi mi, nasıl izlenir? Yasemin Sakallıoğlu'nun filmi Zengo konusu nedir, nerede çekildi?

Yasemin Sakallıoğlu'nun filmi Zengo, Netflix'te yayınlandı. Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu'nun ilk filmi olan Zengo 6 Mart'ta vizyona girmişti. Ancak küresel salgın nedeni ile sinema salonlarının da kapanması ile filmi izlemek isteyen sinemaseverler filme gidememişti. Filmin Netflix'te ne zaman yayınlanacağı zaman zaman araştırılıyordu. Heyecanla beklenen o gün geldi. Zengo filmi Netflix kullanıcıların beğenisine sunuldu.

ZENGO NETFLİX'TE NASIL İZLENİR?

Netflix kullanıcıları, kullanıcı isimleri ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra filmi izleyebiliyorlar. Hesabı olmayanlar ise e-posta adresleri ile üyelik açabiliyor.

ZENGO KONUSU NEDİR?

Zengo, ünlü bir modacı olmanın hayalini kurarken, kendisini büyük bir rekabetin içinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Zerrin, yaşadığı mahallenin kentsel dönüşüme girmesi ile kendisini bir anda lüks bir hayatın içinde bulur. Sonradan görme olmasının yanı sıra eğlenceli bir kadın olan Zerrin, mahallesindeki kadınlara kendi yaptığı tasarımlarını giydirir. Ünlü bir modacı olmanın hayalini kuran Zerrin, çocukluğundan beri rekabet halinde olduğu Menkibe'nin tasarımlarını çalıp, defile düzenlediğini öğrendiğinde deliye döner. Bunun üzerine genç kadın, terzisi ve en yakın arkadaşı olan Fazilet'i de yanına alarak, hayatının değişmesine neden olacak zorlu bir maceraya atılır.

ZENGO NEREDE ÇEKİLDİ?

Zengo, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde çekilmiştir.

ZENGO OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem, Şahan Gökbakar, Yasemin Sakallıoğlu, Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Gökhan Atılmış yer alıyor.