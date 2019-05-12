Zengin ve Yoksul 7. yeni bölüm fragmanı yayında mı? İşte son bölümde yaşananlar

Zengin ve Yoksul 6. son bölüm izleyenlerden tam not alırken, Zengin ve Yoksul 7. yeni bölüm fragmanı da araştırılmaya başlandı. ATV’de her Pazar akşamı izleyicisiyle buluşan Zengin ve Yoksul 6. son bölümde, Aysel, düşüncesizce giriştiği oyunun bir parçası olmak istememektedir artık; ne Aleyna, ne Karan ne de kendisi üzülsün istemez. Ama bu oyundan çıkmak umduğu kadar kolay olacak mıdır? Peki, Zengin ve Yoksul 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZENGİN VE YOKSUL 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

ZENGİN VE YOKSUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ZENGİN VE YOKSUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Öğrendikleri karşısında ne yapacağını şaşıran Berrin çaresizdir; Nihal'in yüzüne bile bakmaz. Aziz, Aleyna'nın eve dönmesi için ne gerekiyorsa yapacaktır.

Aysel, düşüncesizce giriştiği oyunun bir parçası olmak istememektedir artık; ne Aleyna, ne Karan ne de kendisi üzülsün istemez. Ama bu oyundan çıkmak umduğu kadar kolay olacak mıdır?

Karan ise duyguları ve intikam ateşi arasında sıkışmıştır. Aysel, Karan'a olan hislerini daha fazla saklayamaz. Karan'ın tepkisi ne olacak peki, Aysel'e gerçek hislerini söyleyebilecek mi yoksa girdiği oyunu devam ettirmek zorunda mı kalacak?

ZENGİN VE YOKSUL SON BÖLÜM ATV'DE

ZENGİN VE YOKSUL’UN KONUSU

İstanbul'da aynı semtte, iki farklı ev iki farklı dünya... Yokuşun dibinde geçim derdiyle boğuşan Berringiller, ve kendilerine tepeden bakan zengin akrabaları Erdemliler… Ve Berrin köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek için küçüldükçe küçülürken… Nihal bu bitimsiz köprüyü bir hamlede atlamak isterken… Köprüden geçmek dahi istemeyen bir Veli… Ve köprüleri yıkıp atmak isteyen Aysel… Aysel artık zengin akrabalarının sadakalarını almak istemiyor, zengin kuzeni Aleyna'nın eskilerini giymek istemiyor, teyzesi, annesini villadan ağlatıp ağlatıp göndersin istemiyor… Parlamak için bir kıvılcıma bakıyor Aysel. Büyük aşkını, Karan'ı bu yürek yangınının ortasında buluyor. Karan bir sevdiğini toprağa verdi şimdi de düşmanının mezarını kazıyor. İki genç, intikam için bir aşk komplosu kuruyorlar. Hikayenin belki de en günahsızı, Aleyna Erdemli için. Aysel akrabalık bağlarının sıcaklığıyla öfkenin soğukluğu arasında çırpınırken… Karan da iki aşk arasında kalıyor. Herkesin yenileceği bir savaşta aşk mutlu sona ulaşır mı?

ZENGİN VE YOKSUL DİZİSİ OYUNCULARI

Binnur Kaya

19 Nisan 1972 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1995 yılında Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünü tamamlamıştır. Bilkent'ten mezun olduktan sonra İstabul'a yerleşti. Bir kaç tiyatro oyununda yer aldıktan sonra Hülya Aşar Show'da Asiye karakteri ile televizyon dünyasına katılmıştır. Daha sonra Kaynanalar dizisi ile dizi kariyerine başladı. Ardından Engin Günaydın'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Dış Kapının Mandalları dizisinde yer aldı.

Komedi ağırlıklı rollerde yer alan Binnur Kaya Özellikle Avrupa Yakası dizisindeki Şahika karakteri ile tanınmaktadır. Türk Malı, Muhteşem Yüzyıl, Kavak Yelleri, Analar ve Anneler gibi önemli dizilerde yer alan oyuncu Babam ve Oğlum, Bizi Hatırla, Sen Kiminle Dans Ediyorsun gibi sinem filmlerinde de kendine yer bulmuştur.

Osman Sonant

1 Mart 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan oyunculuk dersleri almıştır. 1998 yılında Ferhan Şensoy yönetimindeki Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda yer almıştır. Daha sonra 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Oyunculuk Bölümünü tamamlamıştır.

Birçok tiyatro oyununda yer aldıktan sonra televizyon kariyerine başlayan oyuncu Yılan Hikâyesi dizisi ile dizi kariyerine başlamıştır. Behzat Ç dizisinde yer aldıktan sonra Leyla ile Mecnun dizisindeki Yavuz karakteri ile geniş bir kitle tarafından tanınmayı başarmıştır. Pandora'nın Kutusu adlı film ile en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Damla Colbay

14 Ocak 1993'te İzmir'de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nü tamamlayan oyuncu Kara Para Aşk dizisi ile kariyerine başlamıştır. Ardından Hayat Mucizelere Gebe isimli dizide Demet karakterine hayat vermiştir. Son olarak İçerde dizisindeki gazeteci Eylem karakterini canlandırmıştır.

Gülcan Arslan

1 Mayıs 1986 tarihinde Sakarya Karasu'da doğmuştur. 1.72 cm boyundaki oyuncu Lise eğitiminin ardından Almanya'da bulunan ablasının yanına taşındı. Burada ablasının yönlendirmesi ile oyunculuğa yönelmiştir. Bir Çocuk Sevdim adlı dizi ile tanınmaktadır. Son olarak Günahkar isimli dizide yer almıştır.