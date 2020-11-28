Zemheri'nin yıldızı Alperen Duymaz'ın yeni imajı şaşırttı!

Yeni sezonda Son Yaz isimli diziyle anlaşan Alperen Duymaz, İzmir’de devam eden dizi için imaj değişikliğine de gitti. Çeşme’den bir pozunu paylaşan oyuncu, hayranlarından binlerce beğeni topladı.

Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan, Şebnem Dönmez, Emre Karayel gibi isimlerle birlikte aynı sette yer alan Duymaz, Akgün isimli karakteri canlandıracak.

Hafsanur Sancaktutan ile partner olan Alperen Duymaz’ın yeni rol arkadaşı ile uyumu da merak konusu oldu. Takipçileri, “Hayırlı olsun, dört gözle yeni rolünü bekliyoruz” diye yorumlarda bulunarak, sosyal medyada Son Yaz’a olan ilgilerini ortaya koyuyor.

Sosyal medyada 2 milyon takipçiye ulaşan Duymaz, her geçen gün hayran sayısını da artırıyor. Oyuncunun son haline ise 200 bin beğeni yapıldı.

İşte Alperen Duymaz'ın o paylaşımı: