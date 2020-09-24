Zemheri'nin Mehveş'i Şebnem Dönmez ekranlara geri dönüyor!

Son olarak Zemheri dizisinde canlandırdığı Mehveş karakteriyle tanıdığımız Şebnem Dönmez ekranlara geri dönüyor. Güzel oyuncu Şebnem Dönmez, Sude Beylice karakterine hayat verdiği Medcezir dizisiyle hala akıllarda yer alıyor. Şimdi ise ünlü oyuncu yeni bir dizinin hazırlıklarını yapıyor.

İzmir’in ilçelerinde çekilecek olan Son Yaz isimli diziden gelen teklifi kabul eden oyuncu, Ekim ayında ekip ile birlikte sette olacak. Urla, Alaçatı ve Seferihisar’da çekilecek olan dizinin uzun süreli olması ve Şebnem Dönmez’in dizi şanssızlığının da son bulması hayranlarının en önemli dileği.

ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şebnem Dönmez, 7 Mayıs 1974 tarihinde Almanya'nın Salzgitter kentinde doğmuştur.

1996 yılında Televizyon ekranlarında Murat Başoğlu ile birlikte sunduğu "Sabah Şekerleri" programı ile tanındı. Ardından 1997 yılında Star TV'de yayınlanan Murat Başoğluile "Görevimiz Tehlike" adlı yarışma programını sundu. 1998'de ise Star TV'de bir showgirl olarak tüm hünerlerini sergilediği Cumartesi Gecesi Ateşi'ni sundu.