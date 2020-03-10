Zemheri'nin ipi çekildi! Zemheri ne zaman final yapıyor?

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse’nin yer aldığı Zemheri dizisi, nitelikli bir yapım olarak dikkatleri çekmişti. Ancak Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Zemheri'nin macerası kısa sürdü. Reytinglerin git gide düşmesi, Show TV’nin final kararı almasında etkili oldu.

ZEMHERİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Zemheri dizisi 9. bölümü ile 11 Mart Çarşamba akşamı ekranda olacak. 10. bölüm ise final olarak belirlendi. Zemheri dizisi 18 Mart Çarşamba günü yayınlanacak final bölümü ile veda ediyor.