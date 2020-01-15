Zemheri'nin Berrak'ı Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Filiz Küçükköse nereli, kaç yaşında?

Zemheri’nin Berrak’ı Hazal Filiz Küçük Köse’nin hayatı merak edilip araştırılıyor. Hazal Filiz Küçükköse nereli, kaç yaşında? sorusunun yanıtını merak edenler güzel oyuncuyu daha yakından tanımak istiyor. 15 Ocak Çarşamba akşamı 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Zemheri dizisinde “Berrak” karakterini canlandıran Küçükköse Ayaz’ı çok seven ve onunla evlenip mutlu bir hayat yaşamanın hayalini kuran genç kızı oynuyor. Hazal Filiz Küçükköse kimdir? sorusunun yanıtı haberimizde…

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Zemheri’nin güzel oyuncusu Hazal Filiz Küçükköse 9 Şubat 1988 yılında Mersin’da doğdu. İlk oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Hazal Filiz Küçükköse ilk ekran deneyimini ‘Deniz Yıldızı’ dizisiyle gerçekleştirmiştir. 2015 yılında rol aldığı ‘Kara Sevda’ dizisindeki Zeynep Soydere rolüyle büyük beğeni toplayan Küçükköse’nin oynadığı diziler arasında ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’, ‘Rüya’, ‘Günahkar’, ‘Uçurum’, ‘Ustura Kemal’ ve ‘Kalbim Seni Seçti’ yer alıyor.

Hazal Filiz Küçükköse’nin Oynadığı Diziler

Mehmed: Bir Cihan Fatihi / Melike / 2018

Rüya / Elif / 2017

Kara Sevda / Zeynep Soydere / 2015-2016

Günahkar / Aslıhan / 2014

Uçurum / 2012

Ustura Kemal / Kalisto / 2012

Kalbim Seni Seçti / Ada / 2011

Beni Affet / Leyla Adalı / 2011

Deniz Yıldızı / 2009-2012

ZEMHERİ BERRAK KİMDİR?

Güzel ve de alımlı bir genç kadın olan Berrak, el üstünde büyütülmüştür. Ailesi için neşe kaynağı olan Berrak’ın çok küçük yaşta yaşadığı bir olay onu sonsuza kadar değiştirir. Bu olaydan sonra Ertan’ın tüm sevgisini verdiği genç kız, ilgiye bağımlı hale gelir. Ayaz’la karşılaştığı ilk anda ona aşık olan ve onu elde etmek için her şeyi yapmayı göze alan Berrak artık sadece Ayaz’la evlenip sonsuza kadar birlikte yaşamanın hayalini kurar. Bu uğurda atacağı adımlar sadece onun ve de genç adamın değil, herkesin hayatını etkileyecektir.