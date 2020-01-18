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  3. Zemheri'nin Ayaz'ı Alperen Duymaz'ı zorlayan sahne!

Zemheri'nin Ayaz'ı Alperen Duymaz'ı zorlayan sahne!

Zemheri'nin Ayaz'ı Alperen Duymaz'ı zorlayan sahne!

Yayın hayatına geçtiğimiz günlerde başlayan 'Zemheri’ adlı dizi, ilk bölümüyle büyük beğeni topladı.

Şimdiden yeni bölümü merakla beklenen dizide Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan’ın canlandırdıkları Ayaz ve Firuze’nin aşk dolu sahnelerinden birinde Duymaz soğukta uzun süre yağmur altında çekim yaptı. Yeni bölümde Ayaz’ın Firuze’ye yetişmek için otobüsün peşinde koştuğu sahnede Alperen Duymaz, yağmur altında kaldı. Kamera arkası ekibin yağmur oluşturmak için hummalı bir çalışma yaptığı sette genç oyuncu, soğuk havada çektiği bu zorlu sahneyi eğlenerek tamamladı.

 


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