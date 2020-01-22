Zemheri'nin Ayaz'ı Alperen Duymaz, sevgilisi Kübra Kelkit ile gizlice evlendi!

Acı Aşk ve Bodrum Masalı gibi dizilerle adını duyuran, son olarak Zemheri'de boy gösteren Alperen Duymaz, öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit’le sürpriz bir kararla nikâh masasına oturdu. Çiftin haziran ayında düğün yapacağı ve evliliği şimdilik ailesi ve yakın dostlarının bildiği öğrenildi.

Öte yandan çift, Ankara’da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit’in İstanbul’a tayin hakkı nedeniyle erken nikâh masasına oturduğu belirtildi.

Alperen Duymaz geçen ay ilk kez birlikte fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etmişti.