Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9431
  • 6,5893
  • 295.258
  • 123914
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Zemheri'nin Ayaz'ı Alperen Duymaz, sevgilisi Kübra Kelkit ile gizlice evlendi!

Zemheri'nin Ayaz'ı Alperen Duymaz, sevgilisi Kübra Kelkit ile gizlice evlendi!

Zemheri'nin Ayaz'ı Alperen Duymaz, sevgilisi Kübra Kelkit ile gizlice evlendi!

Zemheri dizisiyle ekranlara dönen oyuncu Alperen Duymaz, sevgilisi Kübra Kelkit ile gizlice evlendi.

Acı Aşk ve Bodrum Masalı gibi dizilerle adını duyuran, son olarak Zemheri'de boy gösteren Alperen Duymaz, öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit’le sürpriz bir kararla nikâh masasına oturdu. Çiftin haziran ayında düğün yapacağı ve evliliği şimdilik ailesi ve yakın dostlarının bildiği öğrenildi. 

Öte yandan çift, Ankara’da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit’in İstanbul’a tayin hakkı nedeniyle erken nikâh masasına oturduğu belirtildi.

Alperen Duymaz geçen ay ilk kez birlikte fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etmişti. 


Gizlice evlendiler!
Kuruluş Osman'ın setinde sürpriz gelişme!
Sinem Kobal'dan bebek açıklaması
Ünlü sunucu sosyal medyanın diline düştü!
Defne Samyeli'den şaşırtan evlilik açıklaması!
<p>Kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan, 20 bin nüfuslu Dereli ilçesinde 5 yıl önce keşfedi

5 Yıl Önce Keşfedilen Mavi Göl, 1 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kestanenin az bilinen faydaları

İlk görüşte sadece taş sandılar! Mağaradan tarih fışkırdı