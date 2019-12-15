Zemheri ne anlama geliyor? Zemheri konusu ne? Zemheri dizisi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Zemheri’nin oyuncu kadrosu ve konusu oldukça dikkat çekti. İlk fragmanı yayınlanan dizinin yayın günü ise merak ediliyor. Zemheri dizisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ZEMHERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Zemheri, TDK bilgilerine göre kara kış anlamına geliyor. Tarihte, 1330 yılındaki bazı kaynaklarda rastlanan zemheri sözcüğü, 'Zamharir' sözcüğünden türemiştir.

ZEMHERİ KONUSU NE?

İkiz kardeşinden ayrı bırakılıp evlatlık verilen karakter, üvey kardeşine aşık oluyor. İkizi olduğunu öğrendikten sonra peşine düşen karakter, kardeşini bulduğunda ise bir cinayete kurban veriyor. Polis kılığına giren bu karakter kardeşinin intikamını almak için mücadele veriyor.

Merakla beklenen Zemheri dizisi Resurrection adlı Kore dizisinden uyarlama olarak ekranlara gelecek. Ay yapım imzalı dizi de intikam ele alınacak.

ZEMHERİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Zemheri dizisinin oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi isimler bulunuyor.