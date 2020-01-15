Zemheri dizisinin Firuze'si Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, nereli?

Zemheri dizisinin Firuze'si Ayça Ayşin Turan kimdir? sorusu televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, Show TV ekranlarında Zemheri adındaki yeni dizide görülüyor. Turan, The Protector” (Hakan: Muhafız) isimli projede de dikkatleri üzerine toplamıştı. Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, nereli? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

ZEMHERİ DİZİSİ FİRUZE KİMDİR?

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği; yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı ‘Zemheri’ de, Firuze karakteriyle ekranlara dönen Turan; dizide zeki, adaletli, savaşçı, hassas, merhametli, hakkını savunan ve adalet peşinde koşan güçlü bir kadını canlandırıyor. Mimarlık Bölümü’nde okuyan 26 yaşındaki genç kızın hayatı Ayaz’la yolunun kesişmesiyle tamamen değişecektir. Hayatında ilk defa aşkı tadan Firuze’nin anne ve ağabeyinden kaynaklı zorlu yaşamı, babasının üzerine atılan bir suç yüzünden hapse girmesiyle daha da çetin bir hal alacaktır. Genç kız, bu andan itibaren sadece adaleti sağlamak için mücadele edecektir.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 Sinop doğumludur. Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu’dur. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı'nda da eğitim görmüştür.

2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle televizyon dünyasına adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisinde canlandırdığı “Ada” rolüyle olmuştur.

Netflix’de yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde Leyla karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan, 1.67 metre boyunda, 47 kilo ve Akrep burcudur.

Ayça Ayşin Turan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hakan: Muhafız (Leyla) (TV Dizisi)

2017 – Meryem (Meryem Akça) (TV Dizisi)

2016 – Altınsoylar (Burcu) (TV Dizisi)

2015 – Sevimli Tehlikei (Zeliş) (Sinema Filmi)

2014 – Karagül (Ada) (TV Dizisi)

2011 – Dinle Sevgili (Gülfem) (TV Dizisi)