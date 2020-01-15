Zemheri dizisinin başrol oyuncusu Alperen Duymaz kimdir? Zemheri'nin Ayazı Alperen Duymaz nereli?

Zemheri dizisinin başrol oyuncusu Alperen Duymaz kimdir? sorusu Zemheri izleyicileri tarafından aratılmaya başladı. 15 Ocak Çarşamba akşamı Show Tv’de 1. bölümü yayınlanan Zemheri dizisinde Ayaz karakterini canlandıran Alper Duymaz’ın hayatı araştırılıyor. Çukur, Çarpışma, Bodrum Masalı gibi dizilerde oynayan Duymaz Zemheri dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Alperen Duymaz kaç yaşında, nereli? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR, NERELİ?

Zehmeri’nin Ayaz’ı Alperen Duymaz, 1992 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Duymaz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü öğrencisidir. İlk olarak kamera karşısına ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ projesinde Cesur karakteriyle çıkan Duymaz, daha sonra ‘Acı Aşk’ dizisinde Ali, ‘Bodrum Masalı’nda Ateş, ‘Çukur’da Emrah ve son olarak ‘Çarpışma’da ise Kerem karakteriyle seyircilerle buluştu.

Alperen Duymaz Show Tv ekranlarında yayınlanan Zemheri dizisinde Ayaz karakterini canlandırıyor.

Alperen Duymaz’ın Oynadığı Diziler

Zemheri / Ayaz / 2020 -

Çarpışma / Kerem / 2018-2019

Çukur / Emrah / 2018

Bodrum Masalı / Ateş / 2016-2017

Acı Aşk / Ali / 2015-2016

Tatlı Küçük Yalancılar / Cesur / 2015

Alperen Duymaz’ın Oynadığı Filmler

Direniş Karatay / Kutay / 2018

ZEMHERİ’NİN AYAZ’I KİMDİR?

Ayaz için hayatında en değerli varlık annesidir. Onun için her şeyi yapabilecek olan genç adam için okuduğu üniversitede karşılaştığı Firuze, bir milat olur. Ayaklarını yerden kesen bu güzel kızla, aşkı tadan Ayaz’ın hayatı yıllar sonra bir gece ansızın kapılarına dayanan babasının gelişiyle alt üst olur. Ayaz, yaşamının en zorlu kararıyla karşı karşıya kalır. Bir yanda vicdanı yani annesi diğer tarafta ise hayatının aşkı… Kalp insanı olan genç adamın yapacağı seçim, onu büyük bir fırtınaya doğru sürükleyecektir.