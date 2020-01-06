Zemheri dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte merakla beklenen o tarih...

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz ve Zerrin Tekindor gibi ünlü isimlerin paylaştığı Zemheri dizisi merakla bekleniyor. Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan Ay Yapım imzalı Zemheri’nin yayın tarihi belli oldu.

ZEMHERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zemheri dizisi, 15 Ocak Çarşamba akşamı Show TV’de ekran serüvenine başlayacak.

ZEMHERİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen koltuğunda ‘Aşk-ı Memnu’, ve ‘Kara Sevda’ gibi Türk dizi tarihinin önemli yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ‘Zemheri’ yayınlanan yeni tanıtımıyla ekranlarda bomba etkisi yaratacağa benziyor.

İzleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacakları bir hikayeye davet eden Zemheri’nin ilk bölüm 2. tanıtımında Aliye’nin (Zerrin Tekindor) Firuze’ye (Ayça Ayşin Turan) içini döktüğü anlar ve verdiği nasihatler dikkat çekerken, Firuze gözyaşlarına hakim olamıyor. Ayaz (Alperen Duymaz) ve Berrak’ı (Hazal Filiz Küçükköse) gören Firuze’nin vereceği tepki ise merakla bekleniyor.