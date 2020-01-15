Zemheri dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Zemheri oyuncu kadrosunda kimler var?

Zemheri dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Zemheri dizisi oyuncuları arasında kimler var? Yeni diziler televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Show TV’de her hafta Çarşamba akşamları ekrana gelecek olan dizinin oyuncuları arasında Hakan Muhafız dizisinde Leyla karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan, Kadın dizisinde Sarp karakterini canlandıran Caner Cindoruk’ta bulunuyor. İşte Zemheri dizisi ile ilgili merak edilenler…

ZEMHERİ DİZİSİ KONUSU

Firuze ve Ayaz... İki güzel yürek, iki aile yükü taşıyan çocuk. Kaderin bir araya getirdiği yollarını saf, tertemiz aşklarıyla döşemektir tek dertleri.

Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlarlar. Tüm bu zorlukların içinde küçücük, kendilerine ait bir geleceğin umudunu yeşerttiler. Ta ki kader fikrini değiştirip yolundan dönene kadar…

Ayaz öyle bir yol ayrımında kalır ki; merkezinde Firuze’nin taht kurduğu hayatından, hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kalır. Kalbini istemese de Berrak’a teslim eder. Bu feda annesi uğrunadır. Ancak arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde bıraktığı Firuze’nin yüreği taşlaşır. İlk ve son defa inanmıştır, artık kalbinin kapıları inanmaya sonsuza dek kapalıdır.

Fakat hayat yine bildiği gibi yazar hikâyeyi, bir kördüğüm noktasında denk getirir herkesi. Firuze babasının suçsuzluğunu ispatlamak her şeyini ortaya koyduğu anda beklemediği bir sınavdan geçmek zorunda kalır. Kalbini kıran adamı, babasının özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalacağı Ertan’ın yanında bulur. Hayat bu dörtlü çıkmazda Firuze’ye ne getirecektir?

ZEMHERİ DİZİSİ OYUNCULARI

FİRUZE KİMDİR?

Firuze (Ayça Ayşin Turan)

Duru güzelliği ve ışıl ışıl gülen gözleriyle herkesin dikkatini ilk bakışta çeken Firuze için öğrenimi ve ailesi her şeyden önce gelmektedir. Mimarlık Bölümü’nde okuyan 26 yaşındaki genç kızın hayatı Ayaz’la yolunun kesişmesiyle tamamen değişecektir. Hayatında ilk defa aşkı tadan Firuze’nin anne ve ağabeyinden kaynaklı zorlu yaşamı, babasının üzerine atılan bir suç yüzünden hapse girmesiyle daha da çetin bir hal alacaktır. Genç kız, bu andan itibaren sadece adaleti sağlamak için mücadele edecektir.

AYAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz (Ayaz)

Ayaz için hayatında en değerli varlık annesidir. Onun için her şeyi yapabilecek olan genç adam için okuduğu üniversitede karşılaştığı Firuze, bir milat olur. Ayaklarını yerden kesen bu güzel kızla, aşkı tadan Ayaz’ın hayatı yıllar sonra bir gece ansızın kapılarına dayanan babasının gelişiyle alt üst olur. Ayaz, yaşamının en zorlu kararıyla karşı karşıya kalır. Bir yanda vicdanı yani annesi diğer tarafta ise hayatının aşkı… Kalp insanı olan genç adamın yapacağı seçim, onu büyük bir fırtınaya doğru sürükleyecektir.

ZEMHERİ ERTAN KİMDİR?

Ertan (Caner Cindoruk)

Dışarıdan oldukça sert bir görünüşe sahip olan Ertan için başarı ve kız kardeşi Berrak her şeyden önce gelir. Elde etmek istedikleri için yapmayacağı şey olmayan ve gözünü hırs bürüyen Ertan’ın geçmişte yaşadığı büyük bir travma, hayatında kırılma noktası olmuştur. Berrak dışında kimseye karşı gardını indirmeyen Ertan, tehlikeli ve cesur hamlelerden de asla kaçınmamaktadır. Firuze ve Ayaz’ın hayatlarına girmeleri hem Ertan hem de kardeşi Berrak için önemli bir dönüm noktası olacaktır.

ZEMHERİ BERRAK KİMDİR?

Berrak (Hazal Filiz Küçükköse)

Güzel ve de alımlı bir genç kadın olan Berrak, el üstünde büyütülmüştür. Ailesi için neşe kaynağı olan Berrak’ın çok küçük yaşta yaşadığı bir olay onu sonsuza kadar değiştirir. Bu olaydan sonra Ertan’ın tüm sevgisini verdiği genç kız, ilgiye bağımlı hale gelir. Ayaz’la karşılaştığı ilk anda ona aşık olan ve onu elde etmek için her şeyi yapmayı göze alan Berrak artık sadece Ayaz’la evlenip sonsuza kadar birlikte yaşamanın hayalini kurar. Bu uğurda atacağı adımlar sadece onun ve de genç adamın değil, herkesin hayatını etkileyecektir.

Emir Çubukçu

Faruk

Nihal Koldaş

Safiye

Müfit Kayacan

Yaşar

Lila Gürmen

İclal

Şebnem Dönmez

Mehveş

Zerrin Tekindor

Aliye