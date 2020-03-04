Zemheri 8. son bölüm izleme linki! Zemheri 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Alperen Durmaz, Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse’nin paylaştığı Zemheri 4 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 8. bölümünde Ayaz’a yakın olmak için her türlü fırsatı değerlendiren Berrak, Ayaz’ı da yemeğe davet eder. Ayaz’ın yemeğe katılması herkeste şok etkisi yaratır. Peki, Zemheri 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zemheri yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.



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ZEMHERİ 8. BÖLÜM ÖZETİ

Firuze ve Ertan’ın evlendiğini öğrenen Ayaz, Firuze’ye hesap sorar. Firuze’nin söyledikleri karşısında büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Firuze’ye karşı hayatında ilk kez öfke duymaktadır.

Berrak Safiye’ye böbreğini vermek için yaptırdığı tahlillerde bambaşka bir şey öğrenecektir. Berrak doktordan aldığı haberle Ayaz’ı yeniden kazanmak için büyük bir koz elde edecektir.

Evliliklerinin herkesçe bilinmesini isteyen Ertan Firuze’ye babasıyla konuşması için baskı yapar. Firuze Yaşar’a kötü kalpli bir adamla evlendiğini söylemekte zorlanacaktır. Ertan’ın verdiği hediye ile şoke olan Firuze, Ertan’ın Ayaz’la olan ilişkisini bildiğine kanaat getirir.

Polisler Yasin’in ölümüne sebep olan kişiyi bulabilmek için soruşturmayı genişletmiştir. Eve gelen polisler Elvan’ın paniklemesine ve korkmasına neden olur. Elvan’daki değişiklik evdeki herkesin dikkatini çeker. Polisler ifadesini almak için Faruk’u götürürler. Emniyet dönüşü Faruk’un eve getirdiği bilgiler Firuze’nin olaya bakış açısını tamamen değiştirecektir. Firuze’nin yeni planı ne olacaktır.

ZEMHERİ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ZEMHERİ OYUNCULARI

Ayça Ayşin Turan – Firuze

Alperen Duymaz – Ayaz

Caner Cindoruk – Ertan

Hazal Filiz Küçükköse – Berrak

Emir Çubukçu – Faruk

Nihal Koldaş – Safiye

Müfit Kayacan – Yaşar

Lila Gürmen – İclal

Şebnem Dönmez – Mehveş

Zerrin Tekindor - Aliye