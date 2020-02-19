Zemheri 6. son bölüm izleme linki! Zemheri 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Alperen Durmaz, Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse’nin paylaştığı Zemheri 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Zemheri 7. yeni bölüm fragmanı da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Dizinin 6. son bölümünde Aliye, Firuze’nin Demirkan Holding’de işe başlamış olduğu gerçeğiyle yüzleşirken bir yandan da Sevda’nın evine gelişiyle mücadele etmek zorundadır. Berrak ise yaptığı planın İclal tarafından engellenmesinin öfkesini yaşar. Zemheri yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

ZEMHERİ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Firuze, Ertan’la büyük bir dönemecin eşiğinden döner. Üstelik bu sırada Ertan’ın kendisine beslediği duygularla da yüzleşmek zorunda kalır.

Onun kafasından geçenleri bilmeden babasını kurtarmak için yine Ertan’ın kurallarına uyum sağlamak zorundadır. Ayaz ise Firuze’nin Ertan’a karşı mücadelesinde elinden geleni yapmaya devam eder.

Aliye, Firuze’nin Demirkan Holding’de işe başlamış olduğu gerçeğiyle yüzleşirken bir yandan da Sevda’nın evine gelişiyle mücadele etmek zorundadır. Berrak ise yaptığı planın İclal tarafından engellenmesinin öfkesini yaşar. Safiye, oğlunun özgürlüğü için geri dönüşsüz bir yola girmek üzeredir.

Ayaz, Firuze için mücadelesinde çok önemli bir yol kat eder. Fakat ikisini de hesaplayamadıkları bazı sürprizler beklemektedir. Üstelik bu sürpriz Firuze’nin hiç ummadığı biriyle de ilgilidir. Firuze kendisini yapmak zorunda kalacağı bambaşka bir fedakarlığın ucunda bulur.

ZEMHERİ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ZEMHERİ OYUNCULARI

Ayça Ayşin Turan – Firuze

Alperen Duymaz – Ayaz

Caner Cindoruk – Ertan

Hazal Filiz Küçükköse – Berrak

Emir Çubukçu – Faruk

Nihal Koldaş – Safiye

Müfit Kayacan – Yaşar

Lila Gürmen – İclal

Şebnem Dönmez – Mehveş

Zerrin Tekindor - Aliye