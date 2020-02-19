Zemheri 6. son bölüm izleme linki! Zemheri 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Zemheri yeni bölüm fragmanı son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Show Tv’nin yeni dizisi Zemheri konusu ve oyuncularıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Dizinin 19 Şubat Çarşamba günü yayınlanan 6. bölümünde Firuze, Ertan’la büyük bir dönemecin eşiğinden döner. Üstelik bu sırada Ertan’ın kendisine beslediği duygularla da yüzleşmek zorunda kalır. Zemheri 7. yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Alperen Durmaz, Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse’nin paylaştığı Zemheri 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Zemheri 7. yeni bölüm fragmanı da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Dizinin 6. son bölümünde Aliye, Firuze’nin Demirkan Holding’de işe başlamış olduğu gerçeğiyle yüzleşirken bir yandan da Sevda’nın evine gelişiyle mücadele etmek zorundadır. Berrak ise yaptığı planın İclal tarafından engellenmesinin öfkesini yaşar. Zemheri yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.
ZEMHERİ 6. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ZEMHERİ 6. BÖLÜM ÖZETİ
Firuze, Ertan’la büyük bir dönemecin eşiğinden döner. Üstelik bu sırada Ertan’ın kendisine beslediği duygularla da yüzleşmek zorunda kalır.
Onun kafasından geçenleri bilmeden babasını kurtarmak için yine Ertan’ın kurallarına uyum sağlamak zorundadır. Ayaz ise Firuze’nin Ertan’a karşı mücadelesinde elinden geleni yapmaya devam eder.
Aliye, Firuze’nin Demirkan Holding’de işe başlamış olduğu gerçeğiyle yüzleşirken bir yandan da Sevda’nın evine gelişiyle mücadele etmek zorundadır. Berrak ise yaptığı planın İclal tarafından engellenmesinin öfkesini yaşar. Safiye, oğlunun özgürlüğü için geri dönüşsüz bir yola girmek üzeredir.
Ayaz, Firuze için mücadelesinde çok önemli bir yol kat eder. Fakat ikisini de hesaplayamadıkları bazı sürprizler beklemektedir. Üstelik bu sürpriz Firuze’nin hiç ummadığı biriyle de ilgilidir. Firuze kendisini yapmak zorunda kalacağı bambaşka bir fedakarlığın ucunda bulur.
ZEMHERİ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
ZEMHERİ OYUNCULARI
Ayça Ayşin Turan – Firuze
Alperen Duymaz – Ayaz
Caner Cindoruk – Ertan
Hazal Filiz Küçükköse – Berrak
Emir Çubukçu – Faruk
Nihal Koldaş – Safiye
Müfit Kayacan – Yaşar
Lila Gürmen – İclal
Şebnem Dönmez – Mehveş
Zerrin Tekindor - Aliye