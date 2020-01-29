Zemheri 3. son bölüm izleme linki! Zemheri 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Zemheri 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Show Tv’nin sevilen dizisi Zemheri çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alperen Duymaz’ın paylaştığı dizinin son bölümünde İçindeki aşk ve öfke birbirleriyle savaşırken Ayaz tek aşkı Firuze’nin babasına sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı içindedir. Zemheri yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Ekranların yeni dizisi Zemheri 29 Ocak Çarşamba günü yayınlanan 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Zemheri 4. bölüm fragmanı da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Show Tv ekranlarında yayınlanan dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Son bölümde Firuze’nin babasını kurtarmak için Demirkan Holding’e dönmekten başka çaresi kalmamıştır. Bunun için Ertan’ı ikna etmenin bir yolunu bulmak zorundadır. Zemheri yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde…
ZEMHERİ 3. BÖLÜM ÖZETİ
İçindeki aşk ve öfke birbirleriyle savaşırken Ayaz tek aşkı Firuze’nin babasına sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı içindedir. Firuze’nin babasını kurtarmak için Demirkan Holding’e dönmekten başka çaresi kalmamıştır. Bunun için Ertan’ı ikna etmenin bir yolunu bulmak zorundadır.
Evlilik hazırlıklarına devam eden Berrak aileleri yakınlaştırmak için evde bir yemek organize eder. Bu organizasyondan haberi olmayan Ayaz için yemek her anlamda büyük bir sürpriz olacaktır.
Faruk’un paraları kaptırdığını öğrenen Aliye büyük bir yıkım yaşar. Parasızlığın ve çaresizliğin üstüne bir de sokakta kalma tehlikesiyle yüz yüze gelen Aliye bütün acısını tek umudu saydığı oğlundan çıkarır. Faruk annesinin gözünde hayal kırıklığı olmaya dayanamaz ve ev sahibi Yasin’den beklenmedik bir teklif alır.
Kaderin iki masum aşıkla işi henüz bitmemiştir. Ayaz’ın Firuze’nin yüzüne bakacak gücü, Firuze’nin de Ayaz’ın sesini duyamaya tahammülü yoktur. İkili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır.
Yaşar Pınar’ın kurtuluşu Ayaz’ın iki dudağı arasındadır artık. Ya konuşup Firuze’nin babasını kurtaracak ya da susup annesinin özgürlüğü karşılığı verdiği sözü tutacaktır. Ayaz büyük bir kararın eşiğindedir.
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ZEMHERİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
ZEMHERİ OYUNCULARI
Ayça Ayşin Turan – Firuze
Alperen Duymaz – Ayaz
Caner Cindoruk – Ertan
Hazal Filiz Küçükköse – Berrak
Emir Çubukçu – Faruk
Nihal Koldaş – Safiye
Müfit Kayacan – Yaşar
Lila Gürmen – İclal
Şebnem Dönmez – Mehveş
Zerrin Tekindor - Aliye