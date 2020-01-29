Zemheri 3. son bölüm izleme linki! Zemheri 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların yeni dizisi Zemheri 29 Ocak Çarşamba günü yayınlanan 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Zemheri 4. bölüm fragmanı da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Show Tv ekranlarında yayınlanan dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Son bölümde Firuze’nin babasını kurtarmak için Demirkan Holding’e dönmekten başka çaresi kalmamıştır. Bunun için Ertan’ı ikna etmenin bir yolunu bulmak zorundadır. Zemheri yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde…

ZEMHERİ 3. BÖLÜM ÖZETİ

İçindeki aşk ve öfke birbirleriyle savaşırken Ayaz tek aşkı Firuze’nin babasına sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı içindedir. Firuze’nin babasını kurtarmak için Demirkan Holding’e dönmekten başka çaresi kalmamıştır. Bunun için Ertan’ı ikna etmenin bir yolunu bulmak zorundadır.

Evlilik hazırlıklarına devam eden Berrak aileleri yakınlaştırmak için evde bir yemek organize eder. Bu organizasyondan haberi olmayan Ayaz için yemek her anlamda büyük bir sürpriz olacaktır.

Faruk’un paraları kaptırdığını öğrenen Aliye büyük bir yıkım yaşar. Parasızlığın ve çaresizliğin üstüne bir de sokakta kalma tehlikesiyle yüz yüze gelen Aliye bütün acısını tek umudu saydığı oğlundan çıkarır. Faruk annesinin gözünde hayal kırıklığı olmaya dayanamaz ve ev sahibi Yasin’den beklenmedik bir teklif alır.

Kaderin iki masum aşıkla işi henüz bitmemiştir. Ayaz’ın Firuze’nin yüzüne bakacak gücü, Firuze’nin de Ayaz’ın sesini duyamaya tahammülü yoktur. İkili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır.

Yaşar Pınar’ın kurtuluşu Ayaz’ın iki dudağı arasındadır artık. Ya konuşup Firuze’nin babasını kurtaracak ya da susup annesinin özgürlüğü karşılığı verdiği sözü tutacaktır. Ayaz büyük bir kararın eşiğindedir.

ZEMHERİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ZEMHERİ OYUNCULARI

Ayça Ayşin Turan – Firuze

Alperen Duymaz – Ayaz

Caner Cindoruk – Ertan

Hazal Filiz Küçükköse – Berrak

Emir Çubukçu – Faruk

Nihal Koldaş – Safiye

Müfit Kayacan – Yaşar

Lila Gürmen – İclal

Şebnem Dönmez – Mehveş

Zerrin Tekindor - Aliye