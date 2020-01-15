Zemheri 1. bölüm izle! Zemheri 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv’nin yeni dizisi Zemheri 15 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımı Ay Yapım’a ait olan Zemheri dizisi oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse gibi isimler yer alırken yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. İlk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi sosyal medyada da gündem oldu. Zemheri 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu 2. bölümde neler olacağını merak edenler tarafından aratılmaya başladı. Diziyle ilgili merak edilenler haberimizde…

ZEMHERİ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ZEMHERİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Firuze ve Ayaz... İki güzel yürek, iki aile yükü taşıyan çocuk. Kaderin bir araya getirdiği yollarını saf, tertemiz aşklarıyla döşemektir tek dertleri.

Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlarlar. Tüm bu zorlukların içinde küçücük, kendilerine ait bir geleceğin umudunu yeşerttiler. Ta ki kader fikrini değiştirip yolundan dönene kadar…

Ayaz öyle bir yol ayrımında kalır ki; merkezinde Firuze’nin taht kurduğu hayatından, hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kalır. Kalbini istemese de Berrak’a teslim eder. Bu feda annesi uğrunadır. Ancak arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde bıraktığı Firuze’nin yüreği taşlaşır. İlk ve son defa inanmıştır, artık kalbinin kapıları inanmaya sonsuza dek kapalıdır.

Fakat hayat yine bildiği gibi yazar hikâyeyi, bir kördüğüm noktasında denk getirir herkesi. Firuze babasının suçsuzluğunu ispatlamak her şeyini ortaya koyduğu anda beklemediği bir sınavdan geçmek zorunda kalır. Kalbini kıran adamı, babasının özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalacağı Ertan’ın yanında bulur. Hayat bu dörtlü çıkmazda Firuze’ye ne getirecektir?

ZEMHERİ OYUNCULARI

Ayça Ayşin Turan – Firuze

Alperen Duymaz – Ayaz

Caner Cindoruk – Ertan

Hazal Filiz Küçükköse – Berrak

Emir Çubukçu – Faruk

Nihal Koldaş – Safiye

Müfit Kayacan – Yaşar

Lila Gürmen – İclal

Şebnem Dönmez – Mehveş

Zerrin Tekindor - Aliye