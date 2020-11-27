27 Kasım 2020 Cuma 14:44 | Son Güncelleme:
Zehra Çilingiroğlu'nun panik anları görüntülendi
Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Nişantaşı'nda bir adres ararken görüntülendi. Zehra Çilingiroğlu'nun panik anları kameralara yansıdı..
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Ara sokaklarda kendini verilen bir adresi bulmaya çalışan Zehra, görüntülendiğini fark edince panikledi.
Adres konusunda gazetecilerden yardım alan Çilingiroğlu, doktorların bulunduğu bir binaya girdi. 22 yaşındaki Zehra, “Doktora mı geldiniz?” sorusuna, “Hayır” şeklinde karşılık verdi.
Daha önce maskesiz yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Çilingiroğlu'nun, bu kez kurallara uyması da dikkatlerden kaçmadı.