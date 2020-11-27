Zehra Çilingiroğlu'nun panik anları görüntülendi

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Ara sokaklarda kendini verilen bir adresi bulmaya çalışan Zehra, görüntülendiğini fark edince panikledi.

Adres konusunda gazetecilerden yardım alan Çilingiroğlu, doktorların bulunduğu bir binaya girdi. 22 yaşındaki Zehra, “Doktora mı geldiniz?” sorusuna, “Hayır” şeklinde karşılık verdi.

Daha önce maskesiz yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Çilingiroğlu'nun, bu kez kurallara uyması da dikkatlerden kaçmadı.