Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Zehra Çilingiroğlu'nun alışveriş kombini sosyal medyayı ikiye ayırdı

Zehra Çilingiroğlu'nun alışveriş kombini sosyal medyayı ikiye ayırdı

Zehra Çilingiroğlu'nun alışveriş kombini sosyal medyayı ikiye ayırdı

Annesi Hülya Avşar kadar gündemde olan Zehra Çilingiroğlu, kıyafetiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hülya Avşar'ın kızı da kendisi gibi en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Kimi zaman kavgalarıyla kimi zaman aşkıyla gündemde olan Zehra Çilingiroğlu bu kez de giyim tarzı ile sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tatil sezoununu Bodrum'da açan Zehra Çilingiroğlu, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

KIZ KIZA TATİL ALIŞVERİŞİ

Tek başına alıverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, ilk olarak bir giyim mağazasına uğradı. Tatil için alışveriş yapan Zehra'ya ilerleyen saatlerde yakın bir kız arkadaşı da eşlik etti.

KIYAFETİYLE SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Zehra her ne kadar bu gündelik buluşması için sade bir kıyafet tercih etmiş olsa da giydiği elbiseyle sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Zehra Çilingiroğlu'nun elbisesine sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Çoğu takipçi Zehra'nın sade güzelliğine vurgu yaparken, diğer takipçiler tarzını beğenmedi. İşte Zehra'nın o çok konuşulan elbisesi...

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Her Yerde Sen bu yazın favorisi olacak gibi
Zehra Çilingiroğlu'nun alışveriş kombini sosyal medyayı ikiye ayırdı
Afra Saraçoğlu artık sarışın
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
Demet Akalın'dan duygusal paylaşım: Yaşadığı dramı anlattı...
<p>Türkçe´deki en uzun kelime önce “Çekoslavakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?” oldu, sonra “Afyo

Türkçenin Rekor Kıran Kelimelerini Biliyor Musunuz? #GalatıMeşhur

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Eski halı ve kilimlerle kendi "halı saha"larını yaptılar

Haftanın fotoğrafları (14-20 Haziran- Anadolu Ajansı)