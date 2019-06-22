Zehra Çilingiroğlu'nun alışveriş kombini sosyal medyayı ikiye ayırdı

Hülya Avşar'ın kızı da kendisi gibi en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Kimi zaman kavgalarıyla kimi zaman aşkıyla gündemde olan Zehra Çilingiroğlu bu kez de giyim tarzı ile sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tatil sezoununu Bodrum'da açan Zehra Çilingiroğlu, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

KIZ KIZA TATİL ALIŞVERİŞİ

Tek başına alıverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, ilk olarak bir giyim mağazasına uğradı. Tatil için alışveriş yapan Zehra'ya ilerleyen saatlerde yakın bir kız arkadaşı da eşlik etti.

KIYAFETİYLE SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Zehra her ne kadar bu gündelik buluşması için sade bir kıyafet tercih etmiş olsa da giydiği elbiseyle sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Zehra Çilingiroğlu'nun elbisesine sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Çoğu takipçi Zehra'nın sade güzelliğine vurgu yaparken, diğer takipçiler tarzını beğenmedi. İşte Zehra'nın o çok konuşulan elbisesi...