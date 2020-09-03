Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3997
  • 8,7374
  • 458.901
  • 1086.88
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tatsız gecesi!
03 Eylül 2020 Perşembe 09:30 | Son Güncelleme:

Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tatsız gecesi!

Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tatsız gecesi!

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla birlikte önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Baş başa akşam yemeği yiyen çiftin çıkışta muhabirleri fark edince keyfi kaçtı. Hürriyet'in haberine göre; Kadayıfçıoğlu’nun koruması görüntü almak isteyen muhabirlere sözlü ve fiziksel müdahalede bulunmaya çalıştı. Yaşanan tatsız olayın ardından çift araçlarına binip evlerinin yolunu tuttu.

ALES sonuçları açıklandı mı?
'Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz'
Fener 2,5 kat teklifle aklını çeldi! Yeni golcü hazır
ABD'de polis şiddetinin son örneği: Daniel Prude poşetle boğularak öldürüldü
Geleceğin fabrikasında 5 yıllık kapasite doldu!
ABD Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırdı

ABD Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırdı

3 Eylül 2020 burç yorumları nasıl?

3 Eylül 2020 burç yorumları nasıl?

İstanbul Adliyesi'nde koronavirüs önlemleri

İstanbul Adliyesi'nde koronavirüs önlemleri

Hazine avcıların iştahını kabartan 2. Dünya Savaş&#

Hazine avcıların iştahını kabartan 2. Dünya Savaşı'nın kayıp hazineleri