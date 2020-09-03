03 Eylül 2020 Perşembe 09:30 | Son Güncelleme:
Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tatsız gecesi!
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla birlikte önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Baş başa akşam yemeği yiyen çiftin çıkışta muhabirleri fark edince keyfi kaçtı. Hürriyet'in haberine göre; Kadayıfçıoğlu’nun koruması görüntü almak isteyen muhabirlere sözlü ve fiziksel müdahalede bulunmaya çalıştı. Yaşanan tatsız olayın ardından çift araçlarına binip evlerinin yolunu tuttu.