Zehra Çilingiroğlu uyarılara aldırmadı! Sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi

Koronavirüs salgını nedeniyle bakanlığın 'evde kalın' çağrısını dikkate almayan Zehra Çilingiroğlu’nun yürüyüş yapmak için sahil kenarını tercih etmesi dikkat çekti. Çilingiroğlu, sahilde yaptığı sporundan vazgeçmedi.

KARANTİNAYA SPOR ARASI

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden genç kız, “1 saatlik sporun ardından eve dönüyorum” dedi. Babası Kaya Çilingiroğlu da “Koronavirüsten korkmuyorum. Paniğe gerek yok. Alın yazım belli sonuçta” diye konuşmuştu.