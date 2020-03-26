Zehra Çilingiroğlu uyarılara aldırmadı! Sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Yeniköy'de yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Koronavirüs salgını nedeniyle bakanlığın 'evde kalın' çağrısını dikkate almayan Zehra Çilingiroğlu’nun yürüyüş yapmak için sahil kenarını tercih etmesi dikkat çekti. Çilingiroğlu, sahilde yaptığı sporundan vazgeçmedi.
KARANTİNAYA SPOR ARASI
Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden genç kız, “1 saatlik sporun ardından eve dönüyorum” dedi. Babası Kaya Çilingiroğlu da “Koronavirüsten korkmuyorum. Paniğe gerek yok. Alın yazım belli sonuçta” diye konuşmuştu.