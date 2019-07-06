Zehra Çilingiroğlu o soruyu duymazdan geldi!

Zehra Çilingiroğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu geçtiğimiz hafta Bodrum'da görüntülenmişti. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Bebek’te muhabirlere yakalandı. Sevgilisi ise ilgili çıkan nişanlanma haberlerine yanıt vermedi.

Sevgilisiyle yakın zamanda nişanlanacağı iddiaları Zehra Çilingiroğlu'na hatırlatılsa da duymazlıktan geldi. Aracına bineceği sırada gazetecilerin ısrarı karşısında gülümseyen Zehra Çilingiroğlu, ‘Teşekkür ederim’ dedikten sonra aracına binerek uzaklaştı.