Zehra Çilingiroğlu kuralları yine hiçe saydı

Maske kuralını yine göz ardı eden Zehra Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen muhabirlere el sallayarak selam verdi.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızı olan Zehra Çilingiroğlu 15 0cak 1998 tarihinde VKV Amerikan Hastanesi İstanbul'da dünyaya geldi. Zehra Çilingiroğlu, annesi Hülya Avşar İle birlikte İstanbul'da yaşıyor. Zehra Çilingiroğlu eğitimini sürdürmektedir.