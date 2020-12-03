Zehra Çilingiroğlu kuralları hiçe saymıştı: Yanlış anlaşıldım!

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Tarabya Sahili'nde yürüyüş yaparken görüntülendi. Daha önce "İnsanlara yaklaşmıyorum" diyerek, maske takmayan Çilingiroğlu'nun bu kez tedbirli davrandığı görüldü.

Maskesini takan Zehra Çilingiroğlu, açıklamalarının yanlış anlaşıldığını şu sözlerle dile getirdi:

"Önceki açıklamam yanlış anlaşıldı. Kurallara uyuyorum fakat sahil kalabalık olmadığı için maske takmıyordum. Yoksa herkes gibi ben de maskemi takıyorum."

22 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'de objektiflere takılmıştı. Sahilde yürüyüş yapan Çilingiroğlu'nun pandemi kuralları gereği maske takmaması dikkat çekmişti. Zehra Çilingiroğlu, "Maskeniz neden takılı değil?" diye soran muhabirlere, "Sahilde yürüdüğüm için mesafemi koruyorum. İnsanlardan uzağım, kimseye yaklaşmıyorum" yanıtını vermişti.