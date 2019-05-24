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  3. Zehra Çilingiroğlu 850 bin liralık cipiyle poz verdi

Zehra Çilingiroğlu 850 bin liralık cipiyle poz verdi

Zehra Çilingiroğlu 850 bin liralık cipiyle poz verdi

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu geçen yıl hurdaya çıkardığı Porsche'si yerine 850 bin liralık cipiyle gazetecilere poz verdi.

Acemi şoför Zehra Çilingiroğlu, önceki gün lüks aracıyla yollara koyuldu. Ancak genç kızın altında geçen yıl hurdaya çıkardığı Porsche'si yerine 850 bin liralık cipi vardı. Yeni arabasıyla şov yapan Zehra, objektiflere gülücük saçtı.

ZEHRA, LÜKS ARACIYLA HAVASINI ATTI

Geçtiğimiz yıl 450 bin liralık Porsche cipini oradan oraya vuran Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, çıtayı iyice yükseltti. Annesinin hediyesi olan yarım milyonluk lüks aracı çizik içinde bırakan genç kız, acemi şoför olduğunu kanıtlamıştı. Ehliyetini üç yıl önce alan 21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, daha direksiyona alışamadan yeni bir lüks oyuncağa daha sahip oldu. Acemi şoför Zehra, önceki gün de 850 bin lira değerindeki Land Rover Discovery marka cipinin direksiyonu başında objektiflere yansıdı. İç mimarlık okuyan genç kız, gazetecileri görünce gülme krizine girdi. Yoğun trafikte hem kahkaha atan hem de ilerlemeye çalışan Zehra, lüks aracıyla havasını attı..

ASFALTI AĞLATTI

Takvim'in haberine göre; Keyifli halleriyle dikkat çeken Çilingiroğlu, "Yeni aracınız hayırlı olsun. Anneniz Hülya Avşar'ın mı, yoksa babanız Kaya Bey'in hediyesi mi?" sorusuna da gülmekle yetindi. Geçtiğimiz yıl Porsche cipinin çizilmedik yerini bırakmayan genç iç mimar adayının bu kez de milyonluk oyuncağıyla şov yapması ise "Zehra, çarpışan arabaya binse daha iyi olurmuş" esprisi yaptırdı..

Zehra, geçen yıl lüks Porsche aracını çizikler içinde bırakınca babası Kaya Çilingiroğlu'ndan uyarı almıştı..

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