Hülya Avşar‘ın kızı Zehra Çilingiroğlu aileye girdi
Hülya Avşar‘ın kızı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun annesinin yaş partisine katıldı. Çilingiroğlu müstakbel kayınvalidesine küpe hediye etti.
Recep ASLAN
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun evliliğinden olan Zehra Çilingiroğlu, evlilik yolunda… 21 yaşındaki Çilingiroğlu, bir süredir beraberlik yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun annesi Ceyda Hanım’ın doğumgünü partisine katıldı. Aslı Pehlivanlar’ın Etiler Chin Chin adlı mekânında organize ettiği partide Ceyda Hanım’ın oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu sürpriz yaparak kız arkadaşını getirdi. Doğum günü sebebiyle ilk kez müstakbel kayınvalidesiyle tanışan Çilingiroğlu, partiye eli boş gelmedi. Ünlü isim, Kadayıfçıoğlu’na taşlı küpe hediye etti.