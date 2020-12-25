Zayıflayarak incecik olan Deniz Seki'den kulis şartı! Olmazsa olmazı oldu

Geçtiğimiz gün bir Instagram canlı yayınına katılan ünlü şarkıcı Deniz Seki, zayıflama sürecinde yaşadıklarından bahsetti. Şeyda Coşkun’un hazırladığı program sayesinde 2 buçuk ayda 22 kilo vermiş olan Deniz Seki, çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Seki, 'Kilo verirken Şeyda günde 50-75 dakika yürütüyor. Başka spora izin vermiyor. Sokakta yürüyemezsem koşu bandımda yürüyorum. Gittiğim konserlerde de kulise koşu bandı istiyorum' dedi.

Şeyda Coşkun Deniz Seki'nin zayıflamasının ardından paylaştığı fotoğraflara shop yaptığı iddia edenlere yanıt veren Şeyda Coşkun, 'Kadının bacakları için photoshop diyorlar. Bacakları cidden ince. Bir karın vardı, o da gitti.' dedi.

Deniz Seki sağlıklı beslenme ve spor ile fit görünüme kavuştuğunu ifade eden Seki, sözlerine şöyle devam etti: Kesinlikle artık kilo almak yok. Kiloyu hiç yemek yemeyerek vermedim. Doğru yiyerek kilo verebileceğimi öğrendim. Antidepresan kullanıyordum. Uyuyamıyordum, uyku hapı alıyordum. Şimdi başım ağrıdığında bile ilaç almıyorum. Kendi kendimi yönetmeyi öğrendim.