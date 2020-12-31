Zara olduğu iddia edilmişti! Demet Akalın, tuvalet olayında sessizliğini bozarken Bircan Bali'ye tepki gösterdi

Demet Akalın, İbo show çekimleri ile ortak kullanılan stüdyo nedeniyle kulisini de diğer ünlülerle paylaştığını söylemişti. Kulisini kullanan bir kadın sanatçının tuvaletini kirli bıraktığını söyleyerek isyan eden Demet Akalın, 'Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki' ifadelerini kullanmıştı.



Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında 'Demet Akalın bunu söyledi pimi çekti ve polemikten uzak durmak adına isim vermedi ya ben ismi söylüyorum, şimdi yiyin birbirinizi. Ben duyduğumu söylüyorum. Valla ben bir şey demedim ama duyduğum kadarıyla Zara... Zara'yla alakalı dedikodu onaylandı. Kameraya yakalandı diyelim. Demet Akalın'ın söylediği tarihle o kulisi kullanan kişi sayısı ortaya çıktı ama şimdi Demet bir manevrayla 'Hayır, ben onu kastetmedim' diyebilir. Demet'in bunu Zara olarak işaret ettiğini söyleyebiliriz' demişti.

Demet Akalın, Zara'nın adının verilmesinin ardından sosyal medyadan bir açıklamada bulundu. Akalın, 'Benim kulisimde kamera falan yok. Yiyin birbirinizi ne demek ya? Benim olmadığım yerde nasıl Zara diyebilirim? Ne ayıp' dedi.