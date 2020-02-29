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  3. Deniz Uğur: Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum, bana artık uyku yok

Deniz Uğur: Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum, bana artık uyku yok

Deniz Uğur: Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum, bana artık uyku yok

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 34 kahraman askerin acı haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Sosyal medyada acılarını dile getiren ünlülerden oyuncu Deniz Uğur ise dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Önceki gün Suriye'nin İdlib kentinde asker oğlu olan bir taksiciyle tanıştığını dile getiren oyuncu Deniz Uğur, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Gaçen pazar bindiğim taksinin şoförü, beyaz saçlı, dilinden hayır duası düşmeyen, çok nazik bir beyefendiydi. Fakir fukaranın bu soğukta aç kalmasına gönlünün razı gelmediğini, sabah kahvaltısını sokakta karton toplayan çocuklarla paylaştığını anlatmıştı."

'ARTIK BANA UYKU YOK'

"Sohbet ederken bana oğlunun üniformalı fotoğrafını gösterip 'Oğlum İdlip'te görevde' demişti. 'Annesi geceleri uyuyamıyor, aklımız hep evladımızda' demişti. Şimdi olup bitenleri haber sitelerinde okuyup hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. O çocuğun annesine de bana da artık uyku yok..."


'Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum, bana artık uyku yok'
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