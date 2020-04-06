Zalim İstanbul'un yıldızı Bahar Şahin'in yüzü morardı! Sebebini böyle anlattı
Zalim İstanbul dizisinde rol alan genç oyuncu Bahar Şahin, yüz bakımı için aldığı ürünün kurbanı oldu. Karantinadayken cildini temizlemek isteyen Şahin, temizlik yapacağım derken yüzünü morarttı.
Oyuncu Bahar Şahin, Türkiye'de hızla yayılan koronavirüs nedeniyle kendini karantinaya aldı. Evden çıkmayan ve sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Şahin son olarak cildini temizlerken, yüz bakımı için aldığı ürün nedeniyle yüzünü morarttı.
Yaklaşık üç haftadır ev karantinasında olan genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Evdeyiz karantinadayız diye akne temizliği için, cilt temizleyici bir ürün aldım. Fakat bunu kullanmasını bilmediğim veya beceremediğim için, yüzüm maalesef ki morardı.” dedi.