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  • Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz hali şaşkına çevirdi
13 Eylül 2020 Pazar 12:49 | Son Güncelleme:

Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz hali şaşkına çevirdi

Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz hali şaşkına çevirdi

Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz hali şaşkına çevirdi. Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Mine Tugay'ın ortaya çıkan eski fotoğrafları görenleri şoke etti. Şeniz karakteriyle izleyicileri kendisine hayran bırakan Mine Tugay'ın 14-15 yıl öncesine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterini canlandıran Mine Tugay'ın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi. Mine Tugay'ın, estetik yaptırmadan önceki halini görenler güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı. Mine Tugay'ın 14-15 yıl öncesine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

İşte Mine Tugay'ın estetiksiz hali...

MİNE TUGAY KİMDİR?

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2006 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Üniversiteye başladığı yıl Gülbeyaz adlı dizide rol aldı.

Sinema dünyasına ise 2004 yılında ‘Adı Aşk Olsun' ve ‘Gönül Yarası' adlı filmlerle adım attı. Mine Tugay, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur. Oyuncu son olarak ‘Zalim İstanbul' dizisinde ‘Şeniz' karakterini canlandırıyor.

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